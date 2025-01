Mais de mil atletas participam no Raid BTT Lagoas de Mira

O concelho de Mira recebeu, nos dias 11 e 12 de janeiro, a 16.ª edição do Raid BTT Lagoas de Mira, um evento já reconhecido no panorama desportivo regional e nacional. Organizado pela Associação Cicloturista do Cabeço de Mira (ACCM) e pela equipa ACCM BTTEAM, o evento atingiu um recorde de mais de mil atletas inscritos nos diversos escalões.

O Raid começou no sábado, dia 11 de janeiro, com um prólogo noturno na Praia de Mira, tendo a partida ocorrido às 18h30, junto ao palco da Barrinha. O percurso, de características únicas, definiu o acesso às boxes de partida para a prova principal.

No domingo, dia 12 de janeiro, a prova principal iniciou-se às 9h30, no Jardim do Visconde, que foi o ponto de partida e chegada. O percurso atravessou várias localidades do concelho, proporcionando aos participantes uma experiência memorável.

A beleza das paisagens, os trilhos exigentes e o ambiente de convívio nos postos de abastecimento destacaram-se ao longo do trajeto.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, destacou a importância do Raid BTT Lagoas de Mira não só na promoção da prática desportiva, mas também no impacto positivo que tem no turismo desportivo, ao atrair atletas de todo o país, contribuindo assim para a dinamização da economia local e valorização do território. “Este evento é um exemplo claro de como o desporto pode ser uma ferramenta eficaz para promover o nosso concelho, permitindo que atletas e as suas famílias descubram as riquezas naturais e culturais da nossa região”, afirmou Artur Fresco.

Com o apoio da Câmara Municipal de Mira e das quatro Juntas de Freguesia do concelho, a 16.ª edição do Raid BTT Lagoas de Mira foi um sucesso que combinou desporto, natureza e a hospitalidade que caracteriza o concelho de Mira.