Bairrada mostrou-se ao mundo na BTL

A Bairrada deu a conhecer o seu território como destino turístico durante cinco dias, na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market – que decorreu (de 12 a 16 de março) na Feira Internacional de Lisboa. Alguns municípios integraram o stand da Turismo Centro de Portugal e o espaço da Região de Aveiro ou o stand da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; outros marcaram presença com stand próprio, como foi o caso de Anadia.

Este município deu a conhecer o que de melhor se faz no concelho, ao nível do Enoturismo, Gastronomia, Desporto, Saúde e Bem-Estar. Anadia aproveitou ainda para fazer a apresentação da 3.ª edição do “Millèsime” – Encontro Nacional de Espumantes 2025, que decorrerá, nos dias 29 e 30 de março, no Curia Palace Hotel.

Mealhada em várias frentes

Também os principais argumentos turísticos da Mealhada estiveram em foco nesta edição da BTL.

O balanço da participação é “francamente positivo” na análise feita pelo presidente da Câmara, António Jorge Franco, que acompanhou, juntamente com a vice-presidente, Filomena Pinheiro, os principais momentos e ações para a promoção da Mealhada enquanto destino turístico.

O Município apresentou-se em várias frentes, em concertação com as estratégias da Turismo Centro de Portugal, Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, marca Mondego Bussaco, Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, Associação Caminhos de Fátima e Termas do Centro, tirando partido da sua multiplicidade de ofertas turísticas, desde a gastronomia e a natureza até ao turismo religioso, de aventura, do desporto, termas e enoturismo, entre outros.

Com degustações das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada (água, pão, vinho e leitão) nestes vários espaços, o Município promoveu num contexto de animação turística alargada, também com destaque, o Rally Legends, a Recriação da Batalha do Bussaco, a Feira de Gastronomia da Mealhada e os festivais de música anuais, como é exemplo o Mea Jazz & Blues.

A BTL 2025 foi também o local escolhido para a assinatura do protocolo de alargamento da rede dos Itinerários Napoleónicos, para desenvolver esta oferta turística importante, com a entrada de 40 novos parceiros que assinaram este documento.

Vagos promove viagens n’Os Violas

Também o Município de Vagos esteve na maior feira de turismo do país. O Município preparou apresentações do evento gastronómico “Vagos Sensation Gourmet”, o Museu do Brincar e, este ano, a grande novidade: experiências turísticas a bordo do Barco Moliceiro Os Violas.

Este barco, pertencente ao Município de Vagos, realizará viagens ao longo do Rio Boco a partir de abril com oferta de experiências diferenciadoras a bordo como Provas de Vinho Bairrada, Showcooking com o Chef Tony Martins, Música, Degustação de Produtos Típicos Locais (Papas de Abóbora com Rojões, Sainhas em Pão de Cornos, Vinhos da Região), Tradições a Bordo com Cantares e degustação de produtos da Gândara e Observação de Aves (Birdwatching).

Durante a Feira, os 11 municípios da CIRA (Aveiro) também apresentaram eventos e projetos conjuntos. Neste sentido, foi dado a conhecer o 1.º Festival dos Moinhos de Portugal, organizado no âmbito do projeto Rota dos Moinhos de Portugal, um projeto criado pelo Município de Vagos em conjunto com Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Nelas.

No setor náutico, as Estações Náuticas de Portugal, das quais faz parte a de Vagos, voltaram a marcar presença na BTL, com programação de sessões regionais a nos diversos stands das ERT – Entidades Regionais de Turismo (“Algarve”; “Lisboa”; “Porto e Norte”; “Centro de Portugal” e “Alentejo e Ribatejo”).

Cantanhede com Expofacic e não só

A revelação de cinco artistas que integram o cartaz de espetáculos da 33.ª edição da Expofacic (Os Quatro e Meia, a 31 de julho; Xutos e Pontapés, a 2 de agosto; Tony Carreira a 3 de agosto; Calema a 6 de agosto; e os brasileiros Menos é Mais a fechar a feira, no dia 10) e a apresentação do Pink & White Spring Fest’2025 – Mostra de Rosés e Brancos da Região de Coimbra, que se realiza em Cantanhede a 17 de maio, foram os destaques da presença do Município na BTL, no âmbito de uma parceria com a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra.

À apresentação da agenda de eventos para 2025 juntou-se a divulgação do roteiro dos Museus da Cidade, uma proposta cultural imperdível que integra o Museu de Arte e do Colecionismo de Cantanhede e o Museu da Pedra (apresentados por Carlos Gregório), e o Museu LOAD ZX (por João Diogo Ramos).

Na sessão de apresentação, no dia 14 de março, a presidente da autarquia cantanhedense, Helena Teodósio, destacou a importância das parcerias na promoção turística de “um território que proporciona experiências diversificadas muito gratificantes”.

A promoção turística de Cantanhede na BTL contou também com a apresentação de um vídeo promocional sobre as praias do concelho, a atuação do duo cantanhedense Plano V e um momento de degustação de produtos locais, pela Escola Técnico-Profissional de Cantanhede.

Mira reforça potencial desportivo

O Município de Mira marcou presença na BTL 2025, com o propósito de afirmar a sua posição como um destino de excelência para grandes eventos internacionais. Em foco esteve a aposta do concelho na captação de grandes competições desportivas, incluindo a 2.ª Etapa do Campeonato Europeu de Aquabike (julho 2025), o Campeonato Mundial de Columbofilia (setembro 2025), o Portugal O’Meeting – Orientação (fevereiro 2026) e o Encontro Internacional de Minis (maio 2027).

Para além do desporto, Mira destaca-se pela sua oferta turística diversificada, que combina praias de Bandeira Azul, trilhos naturais, património cultural e uma gastronomia autêntica. Houve ainda uma degustação do Visconde de Mira, pastel vencedor do concurso Mira Doce, que simboliza a identidade e tradição gastronómica local.

Com esta participação na BTL 2025, o Município de Mira pretendeu reafirmar-se como um destino turístico de referência, preparado para receber visitantes e eventos durante todo o ano.