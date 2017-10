O vinagre Moura Alves, do enólogo e vinagreiro sangalhense Rui Moura Alves, não pára de conquistar prémios a nível nacional e agora também a nível internacional.

O seu vinagre acaba de ser premiado, pelo segundo ano consecutivo, com o mais alto galardão “Melhor dos melhores”, no Concurso Nacional ‘Os melhores produtos tradicionais de Portugal’, onde arrecadou ainda a Medalha de Ouro na categoria de vinagres de vinho.

O vinagre Moura Alves arrecadou também recentemente, no concurso Great Taster 2017 – maior prova cega de degustação criada em 1994, no Reino Unido -, duas em três estrelas possíveis, sendo considerado um produto de excelência.

Leia a reportagem completa na edição de 19 de outubro de 2017 do Jornal da Bairrada