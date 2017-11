O Rotary Club de Águeda doou, no dia 6 de novembro, cerca de 200 livros de literatura juvenil, para a Biblioteca Municipal de Águeda, angariados numa recolha efetuada na XV Festa Rotária do Leitão à Bairrada, onde colaboraram Rotários de vários Clubes, aberta também à participação da comunidade aguedense.

Nesta entrega, em representação da Câmara Municipal de Águeda, esteve a vereadora Elsa Corga, e vários elementos da Biblioteca Municipal, num momento simbólico, mas muito enriquecedor pela troca de ideias e partilha de informação sobre as atividades desenvolvidas quer pela Biblioteca, quer pelo Movimento Rotário, em Águeda e no Mundo.

O Serviço Educativo desta Biblioteca centra-se assim, na promoção de um conjunto de iniciativas lúdico-pedagógicas em torno do livro, da leitura e da escrita, bem como o incentivo a outras demonstrações artísticas e culturais, sendo dirigidas aos mais diversos públicos, desde a comunidade educativa até às famílias, passando pelos mais jovens, adultos e também seniores, segundo os responsáveis pela mesma, sendo notória a dedicação e empenho dos mesmos nestas atividades.

Elsa Corga agradeceu o contributo do Rotary Club de Águeda, manifestando disponibilidade para colaborar em mais projetos, que contribuam para a Educação e Cultura dos Aguedenses.

O Presidente do Rotary Club de Águeda (RCA), Carlos Franco, referiu que “com esta doação reforçou-se a ligação do Club com a Biblioteca Municipal enriquecendo-a, sensibilizou-se para os hábitos de leitura sobretudo junto dos mais jovens, e conseguiu-se que a comunidade aguedense se envolvesse nesta causa, que deve ser de todos”.