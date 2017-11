São 100 os Cabazes de Natal que a Câmara Municipal de Anadia, através dos serviços de Ação Social, vai entregar nesta quadra natalícia a famílias carenciadas e em situação de maior vulnerabilidade ao nível social e económico do concelho.

Assim, em reunião pública, o executivo camarário aprovou, por unanimidade, a atribuição de 100 cabazes que serão entregues na sequência de um trabalho de sinalização efetuado com a colaboração de entidades que integram a Rede Social de Anadia. Os destinatários destes cabazes serão famílias integradas ou acompanhadas pelo Fundo Social da Câmara Municipal, pelo Apoio na Medicação; pelo Apoio a estratos sociais desfavorecidos na construção, recuperação e ampliação das suas habitações; pelo Projeto Ser + Em Anadia; pelo Serviço de Atendimento Local; pelo Rendimento Social de Inserção; pela Comissão de proteção de Crianças e Jovens; pela resposta de Atendimento e Acompanhamento Social; pelo Apoio a famílias com pessoas com incapacidade.

Os cabazes vão contemplar um bacalhau, bolo-rei, azeite, óleo, açúcar, farinha, aletria, massa, ananás em calda, arroz, bolachas, queijo, chocolates e frutos secos, estando o valor total dos cabazes estimado em 4 mil euros.