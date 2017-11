A 22.ª edição do Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa realiza-se a 20 de dezembro (quarta-feira) no Cineteatro de Anadia.

O executivo aprovou, por unanimidade, na última reunião, a atribuição deste prémio, que vai na sua 22.ª edição e que terá este ano como grande novidade o facto de distinguir também alunos do ensino profissional.

Este ano, os prémios a atribuir totalizam 3 mil euros, distinguindo os melhores alunos do 2.º e do 3.º Ciclos do ensino básico e do ensino secundário das escolas de Anadia, mas também alunos do ensino profissional (nível secundário).

À semelhança da última edição, serão distinguidos três alunos por escola e por ciclo de ensino (1.º Prémio, 250 euros e duas menções honrosas), sendo assim premiados seis alunos da EB 2/3 de Vilarinho do Bairro (2.º e 3.º ciclos), nove alunos da Escola Básica e Secundária de Anadia (2.º e 3.º ciclos e secundário), seis alunos do Colégio Salesiano S. João Bosco de Mogofores (2.º e 3.º ciclos), nove alunos do Colégio de Nossa Senhora da Assunção – Famalicão (2.º e 3.º ciclos e secundário), aos quais se somam agora seis alunos dos cursos profissionais, três da Secundária de Anadia e outros tantos da VITI – Escola Profissional de Anadia.

Criado em 1996, o Prémio Escolar Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa tem como objetivo homenagear o filólogo anadiense e distinguir os melhores alunos das escolas de Anadia.