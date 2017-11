O novo executivo da Câmara Municipal de Anadia, na sua primeira reunião, realizada a 27 de outubro, aprovou a distribuição de funções para o mandato em curso, pelos cinco vereadores em regime de tempo inteiro.

As funções foram distribuídas, pelos cinco eleitos das listas do MIAP, que obteve nas eleições autárquicas de 1 de outubro, maioria absoluta.

Assim, a presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, fica responsável pela Coordenação das Atividades do Executivo; Gestão Administrativa e Financeira; Fundos Comunitários; Gestão de Recursos Humanos e Coordenação dos Serviços Municipais; Proteção Civil e Segurança Municipal; Urbanismo; Planeamento e Ordenamento do Território; Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico; Cooperação e Parcerias com as Freguesias; Gestão de Obras Públicas Municipais e Infraestruturas Básicas (água, saneamento e energia); Gestão da Rede de Transportes.

O vereador Jorge Sampaio (vice-presidente) fica com as funções inerentes à Cultura; Gestão da Biblioteca e da Rede Municipal de Museus; Desporto; Turismo, Promoção e valorização do desenvolvimento dos recursos locais; Associativismo; Relações institucionais e protocolo; Cooperação externa e geminações; Proteção Civil; Comunicação; Modernização administrativa.

O vereador Lino Pintado fica responsável pelo Ambiente, qualidade e higiene pública; Gestão e promoção de espaços verdes e de lazer; Juventude; Gestão cemiterial; Gestão de mercados e feiras; Património; Mobilidade (SIM) e transportes suaves (ciclovias, b-AND).

A vereadora Jennifer Pereira é a responsável pela Educação e Formação Contínua; Ação Social; Rede de Bibliotecas Escolares; Saúde e Serviços de Proximidade e Acompanhamento dos assuntos jurídicos, Contraordenações e Execuções fiscais.

Ao vereador Ricardo Manão cabem as funções relacionadas com a Inovação, Empreendedorismo e Desenvolvimento Económico; Indústria e Comércio e Controlo Orçamental.