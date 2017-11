Um homem, de 46 anos de idade, foi encontrado sem vida, completamente despido, na penúltima quarta-feira, no interior de um contentor de carga na localidade de Azurveira, Bustos, confirmou ao JB fonte dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

De acordo com a mesma fonte, o alerta terá sido dado para os socorristas às 15h47. Chegados ao local, acompanhados pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), confirmaram o óbito. O corpo foi transportado para a morgue para proceder à autópsia a fim de apurar as causas da morte, desconhecidas para as autoridades.

Fonte do Comando Territorial de Aveiro da GNR confirmou todos estes dados, avançando que o homem, sem abrigo, fazia daquele contentor a sua habitação.