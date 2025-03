Paróquia de S. Lourenço de Bustos festejou o centenário

A paróquia de Bustos fez 100 anos e, para festejar a efeméride, estabeleceu um programa de três dias – 7, 9 e 10 de março. No dia 7, o aniversário foi comemorado com uma extensa exposição de documentos históricos, alguns da igreja velha e outros da atual, fotografias dos párocos que estiveram em serviço nesta paróquia, imagens antigas da igreja velha e da nova, desde a sua construção, cortejos de pastorinhas e de reis magos, alfaias litúrgicas e paramentaria, portanto, um admirável património.

Trabalho esse que esteve a cargo de Fátima Luzio, Cláudia Joana, Luís e outros voluntários, Paulo Lourenço, responsável do Museu da Palhaça e, ainda, alguns elementos do Conselho Económico da Igreja, sob a supervisão do escritor e jornalista, Armor Pires Mota.

A exposição foi aberta ao público pelas 20h, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, do secretário da União de Freguesias e muita população. Houve corte de fita e visita guiada à exposição e, no final, um brinde com espumante e bolos. A encerrar a visita, foi apresentado um vídeo, trabalho de Telmo Domingues, com imagens geradas por Inteligência Artificial, onde foi dado testemunho sobre a construção da igreja: Rosinha do Sacristão, de 96 anos; Isaura Vieira, de 89; Adélia Martins, de 79, que na igreja, ainda em obras, casou com Hilário Ferreira.

Missa presidida pelo Bispo de Aveiro

No dia 9 (domingo), pelas 15h, foi celebrada missa de Ação de Graças, pelo Bispo da Diocese de Aveiro, D. António Moiteiro, acompanhado por vários padres do arciprestado de Oliveira do Bairro, desde logo o pároco de Bustos e Mamarrosa, Pe. Pedro José e o diácono Bem Haja, cerimónia acompanhada pelo Orfeão de Bustos e um órgão à experiência, com vista à aquisição de um igual, novo, para substituir o velhinho de há muitos anos.

Novo livro de Armor Pires Mota

Pelas 16h15, após a missa, foi apresentado na igreja, também pelo Bispo D. António Moiteiro, o livro intitulado “Igreja de Bustos, Tenda de Fé e Arte – 100 Anos da Paróquia de S. Lourenço”, da autoria do escritor e jornalista, Armor Pires Mota. Fê-lo de uma forma descritiva, focando todos os aspetos relevantes, tanto na constituição e legalização da paróquia, como na construção da nova igreja de Bustos e sua funcionalidade. Referiu também os nomes dos padres que ali foram colocados ao longo dos anos, incluindo na igreja velha, entretanto demolida, salientando a ação do padre António Henriques Vidal por ser o mentor da criação/construção de uma igreja nova que se concretizou, vendo, assim, realizado o grande sonho, com o apoio do povo e outros.

Estiveram nesta cerimónia o presidente da Câmara, Duarte Novo, elementos da União de Freguesia, Pe. Pedro José e, naturalmente, o autor do livro, Armor Pires Mota. No fim, foi posto à venda o livro, encaminhando-se a comitiva e a população para o Salão Paroquial, onde foi servido o bolo de aniversário e o espumante de honra, terminando assim, de forma harmoniosa e em convívio, este acontecimento.

A exposição esteve aberta para todos e assim se manterá todas as sextas-feiras e sábados entre as 18h e as 21h; e aos domingos, entre as 10h e 13h.

Olegário Silva