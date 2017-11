A existência de sete pequenos focos de incêndio desde o passado dia 8 e até ao último domingo, na Rua dos Emigrantes, em Bustos, levou a Polícia Judiciária (PJ) a investigar a origem destes “estranhos” acontecimentos, segundo referiu ao JB o dono daquela propriedade, Manuel Romão.

Os incêndios, ocorridos nas traseiras de uma casa devoluta, destruíram por completo uma arrecadação cheia de palha e lenha onde se encontrava igualmente o trator.

Segundo o proprietário, terá ardido igualmente uma pilha de madeira, já no exterior daquela arrecadação, para além de terem deflagrado focos de incêndio numa zona ao fundo da propriedade, com carvalhos e pinheiros mansos.

“Os bombeiros não têm feito outra vida. Acho tudo isto muito estranho”, disse o proprietário, preferindo não tecer mais comentários sobre o assunto.

Depois de dois incêndios na passada sexta-feira e um outro no domingo, Manuel Romão prestou declarações à PJ, no dia seguinte, segunda-feira, sobre estas sete ocorrências contabilizadas desde o passado dia 8 de novembro.