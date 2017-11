Na sua primeira reunião, após ter tomado posse, o presidente da câmara de Vagos viu aprovada a proposta, para fixar mais dois vereadores a tempo inteiro. Sara Caladé e Pedro Miguel Bento vão assim juntar-se a Dulcínia Sereno e João Paulo Sousa, que ficam em regime de exclusividade. Na oportunidade foram distribuídos pelouros aos vereadores da maioria.

O executivo camarário reuniu pela primeira vez no dia 26 de outubro, cinco dias após a tomada de posse. As reuniões ordinárias passarão a realizar-se às primeiras e terceiras quintas-feiras do mês, às 9h30, sendo que a última do mês é pública.

Excecionalmente, no mês de novembro, as reuniões serão nos dias 9 e 23, sendo que a do dia 9, será pública.

Pelouros. João Paulo Sousa, que assume a vice-presidência do executivo, passa a ser responsável pelos Serviços Operacionais; Desenvolvimento Económico; Energia, Sustentabilidade e Manutenção de Infraestruturas. Perde, entre outras, a pasta do Turismo, mas “ganha” Recursos Humanos.

Quanto a Dulcínia Sereno, mantém a quase totalidade dos pelouros que detinha no mandato anterior – Cultura, Ambiente, Sinalização e Trânsito, Mercado, Feiras e Venda Ambulante, Cemitério e Fiscalização Sanitária. Troca a Ação Social pelos Serviços Urbanos.

No caso de Sara Caladé, vê reforçada a influência no seio do executivo, ficando com os pelouros do Urbanismo, Modernização Administrativa, Comunicação, Fiscalização Municipal, Turismo, e Sistemas de Informação Administrativa e Jurídica.

Pedro Miguel Bento, que se estreia num executivo camarário, vai abraçar a Educação, Desporto e Juventude (pelouros que o atual presidente detinha desde 2009), e ainda Tempos Livres e Ação Social.

Responsabilidade reforçada para Silvério Regalado, que assume agora alguns dos pelouros com maior impacto, como é o caso da Proteção Civil e Segurança, Planeamento e Fundos Comunitários. Gestão Financeira, Obras Públicas, Saúde, Transportes e Mobilidade, são as restantes pastas detidas pelo edil vaguense.

De referir que Hugo Silva e José Pereira de Moura vão manter-se, como adjuntos, no gabinete de apoio à presidência. No apoio aos vereadores, foi nomeado Hélder Rocha para o cargo de secretário.