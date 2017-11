Trinta e três alunos da Escola Secundária de Oliveira do Bairro viajaram até à cidade francesa de Lamballe, entre 4 e 11 de novembro, para mais uma edição do intercâmbio escolar que tem ligado as duas comunidades desde 1998.

Os jovens portugueses foram acolhidos por alunos, e suas famílias, do Lycée Henri Avril e Lycée Saint Joseph, da cidade de Lamballe. Para além da apresentação dos seus projetos escolares, os alunos oliveirenses foram brindados com um intenso programa de atividades, que passou, por exemplo, por visitas a lugares icónicos como o deslumbrante Mont Saint-Michel, considerado pela UNESCO como Património Mundial, e à cidade corsária e muralhada de Saint-Malo, muito apreciada pela comitiva portuguesa, entre outros locais de rara beleza e interesse histórico e cultural da região da Bretanha.

A comitiva oliveirense contou ainda com a presença de três professores, de um elemento do Comité de Geminação de Oliveira do Bairro e de três colaboradores da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, incluindo os dois motoristas.

Lília Ana Águas, Vereadora da Câmara Municipal e responsável pela área de geminações do Município, fez um balanço “muito positivo” da viagem, realçando o “espírito aberto e o comportamento exemplar que os nossos alunos apresentaram, deixando uma imagem extremamente positiva do nosso concelho em terras de França”. Ainda segundo a autarca, no final da viagem “os alunos e professores mostraram-se bastante felizes e satisfeitos com mais esta aventura, destacando pela positiva a simpatia e preocupação com o seu bem-estar por parte das famílias de acolhimento, assim como a gastronomia e o programa de visitas que lhes foi proporcionado”.

Em abril de 2018, ano em que se comemora o 20.º aniversário da geminação, será a vez de alunos de Lamballe retribuírem a visita, para mais um intercâmbio escolar que tem marcado várias gerações de alunos oliveirenses e lamballeses.

Ler mais na edição impressa ou digital