AEC: Primavera junta 800 alunos em quatro dias de espetáculo

Cerca de 800 jovens “artistas” apresentaram em quatro dias, 24, 26, 27 e 28 de março, no Quartel das Artes, os “concertos de primavera”, realizados no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB).

Os espetáculos iniciaram com o medley “Abertura DJ 2025”, com todos os alunos (do 1.º ao 4.º anos) a tocar flauta, acompanhados ao vivo por uma orquestra composta pelos professores de AEC, dirigida por Pedro Carvalho, e prosseguiu com mais cinco temas cantados e coreografados: “Pó de ser”; medley “Viajar a cantar”; Eu vejo a luz”; “Cão voador” e “Um mundo de sonhos”, com uma produção coordenada pelas Edições Convite à Música.

Além dos pais e familiares dos participantes, que encheram por completo o auditório do Quartel das Artes, estiveram ainda presentes Duarte Novo e Jorge Pato (Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro), Álvaro Reis e Joaquim Almeida, Diretor e Sub-diretor do AEOB e Inês Lamela e Luís Cardoso, da Direção Pedagógica da Escola de Artes da Bairrada (EAB), entidade responsável pelas AEC no concelho.

O espetáculo foi preparado ao longo de cerca de quatro meses, entre dezembro e março, no âmbito das AEC, de forma a promover a articulação entre todas as turmas das nove escolas do concelho, resultando numa enorme festa, elogiada por todos os que assistiram.

Os quatro espetáculos, organizados pela EAB, em articulação com o AEOB e o Município, contaram com uma média de 200 crianças em palco, por dia, sempre de escolas diferentes. Foi com muito e visível entusiasmo que todos os alunos subiram ao palco para apresentar o fruto do seu empenho e desempenho decorrente das aprendizagens nas AEC. Parabéns a todos!

A Escola de Artes da Bairrada prossegue o projeto das AEC também na vertente de Atividade Física e Desportiva, com destaque para o Gira-Volei, modalidade para a qual foi realizado um torneio de onde saíram as duplas concorrentes a escalões distritais e nacionais, que com muito sucesso se têm apresentado em anos anteriores. Também na vertente de Xadrez será realizado um torneio e são dadas as ferramentas para que as nossas crianças deem os primeiros passos nesta modalidade.

A EAB ministra também cursos artísticos especializados para jovens que queiram aprofundar a vertente artística em Música, Dança e Teatro. Muitos dos cursos são gratuitos, financiados pelo Ministério da Educação, mas com vagas limitadas. As pré-inscrições nestes cursos, para o ano letivo 2025/2026, estão abertas online no site da EAB.

A EAB tem como missão a educação artística, que faz chegar semanalmente a mais de 1000 crianças e jovens do concelho, quer através dos seus próprios cursos, quer através de contratos e parcerias com o Município de Oliveira do Bairro, agrupamentos de escolas e IPSS.