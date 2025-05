MOB juntou mais de 400 artistas

Oliveira do Bairro voltou a receber mais uma edição da Festa da Música e dos Músicos. Os sete concertos, que decorreram entre 1 e 4 de maio, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, levaram ao palco mais de 400 músicos, 11 associações e escolas do concelho.

Perto de 1.300 pessoas passaram pela 12.ª edição do MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro, que terminou no passado domingo, em Oliveira do Bairro.

A edição de 2025 do MOB, que teve como mote “Reboot & Play – Um remix do passado”, com o objetivo de recuperar o passado e dar-lhe uma nova roupagem, contou com espetáculos da Promob – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, com a participação do Orfeão Sol do Troviscal, Orfeão de Bustos e Grupo Coral de Oiã, dos grupos folclóricos Rancho Folclórico S. Simão de Mamarrosa, Rancho As Vindimadeiras da Mamarrosa, Grupo Folclórico S. Pedro da Palhaça e Rancho Folclórico Identidade Lusa, da União Filarmónica do Troviscal, do Trio de Flautas – Mafalda Carvalho, Joana Nolasco e Mariana Portovedo, da Banda Filarmónica da Mamarrosa, do pianista e compositor Vasco Miranda, e do Conservatório de Música da Bairrada – Escola de Artes da Bairrada.

Este último espetáculo foi transmitido em direto através das páginas de Facebook dos 11 municípios integrantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

A receita arrecadada em cada espetáculo foi destinada às associações intervenientes, numa lógica de apoio direto aos participantes.

Os objetivos subjacentes ao MOB, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e que integra a programação do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, são os de abrir as portas aos artistas do concelho, proporcionando-lhes as melhores condições para executarem e apresentarem os seus talentos, desafiá-los a sinergias inovadoras em termos de repertório e colaborações e, com isso, proporcionar a toda a população a oportunidade de assistir a um excelente programa de espetáculos, num modelo de festival made in Oliveira do Bairro.