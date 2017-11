O grupo de teatro “O Baluarte”, de Amoreira da Gândara, Anadia, vai estrear, no dia 10 de novembro, sexta-feira, pelas 21h30, no Cineteatro Anadia, a peça “Um Visto para a Vida”, sobre a vida do cônsul português Aristides de Sousa Mendes.

Exerceu funções consulares, sempre acompanhado pela família, em Zanzibar, Brasil, Estados Unidos da América, Espanha, Bélgica, e França.

A 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadia a Polónia, tendo início a II Grande Guerra. Entre novembro de 1939 e junho de 1940, em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes emite milhares de vistos consulares a cidadãos judeus russos, polacos, checos, luxemburgueses, belgas e espanhóis, permitindo, assim, que muitos milhares (fala-se em 30.000) escapassem a uma morte certa. Mas, em junho de 1940, surgem os primeiros processos disciplinares contra o cônsul, situação que o leva ao desespero, perante a sua incapacidade de garantir o sustento dos filhos por lhe ser negado trabalho.

Em 1948, morre a sua esposa Angelina, e Aristides de Sousa Mendes casa com Andrée Cibial, de quem já tinha uma filha. A penúria e a escassez de meios são tão grandes que as portas da casa servem para acender a lareira da cozinha. Os filhos emigram.

Aristides de Sousa Mendes morre a 3 de abril de 1954, no Hospital da Ordem Terceira de S. Francisco, acompanhado por uma sobrinha. O seu corpo desce à terra envergando roupas franciscanas, porque não possuía outras. Dois dias após a sua morte, o seu irmão César recebe uma carta de Salazar com uma só palavra: “Condolências”.

Os bilhetes já se encontram à venda no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h. O bilhete tem o custo de 3,5 euros, com desconto de 50% aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior, bem como às crianças dos 6 aos 11 anos de idade.