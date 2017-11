O Pai Natal vai chegar a Anadia na tarde do próximo sábado, dia 25 de novembro, num momento muito especial e aguardado pelas crianças.

Assim, pelas 15h, terá início, no Vale Santo, uma parada protagonizada pelo mais famoso habitante do Pólo Norte, que, acompanhado pela sua comitiva de renas, de duendes e de outras figuras associadas ao imaginário do Natal, se dirigirá até à Praça da Juventude, percorrendo as diversas artérias do centro da cidade de Anadia, nomeadamente a Rua Júlio Maia, Praça Visconde de Seabra, Rua Fausto Sampaio (galerias comerciais e parque de estacionamento S. Sebastião), Rua Dr. António Costa Almeida, Alameda Poeta Cavador, Avenida das Laranjeiras, e Praça da Juventude.

Este será o primeiro evento do extenso programa “Natal em Anadia”, que animará o concelho até ao Dia de Reis. Para além das tardes infantis e de espetáculos musicais e teatrais a realizar no Espaço Anatália (instalado na Praça Visconde de Seabra), o programa conta com a já habitual Pista de Gelo, no Parque Urbano de Anadia, animação de rua e iluminação de Natal, um Mercadinho de Natal, na Praça da Juventude, e um sorteio de Natal realizado em colaboração com a ACIB e com o comércio local.

Árvore de Natal gigante. A grande novidade deste ano será a Árvore de Natal “Anadia Capital do Espumante” (junto ao Espaço Anatália), única no país, com oito metros de altura, e feita com três mil garrafas de espumante.

O programa termina no dia 6 de janeiro, no Cineteatro Anadia, pelas 21h30, com o tradicional Concerto de Ano Novo e Reis, interpretado pela Orquestra Filarmonia das Beiras.