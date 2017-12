As lojas “Trapos e Farrapos”, de Oliveira do Bairro, e “Bolos e Afins”, em Anadia, foram as vencedoras do Concurso de Montras de Natal que decorreu nos dois concelhos, e que foi organizado pela Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB). A iniciativa, que decorreu de 15 a 25 de dezembro, teve os seguintes resultados:

Oliveira do Bairro

1.º Classificado – Trapos e Farrapos, Oliveira do Bairro

2.º Classificado – Boutique O Pinóquio, Bustos

3.º Classificado – Ginóflorista e Katem, Oliveira do Bairro

Anadia

1.º Classificado – Bolos e Afins, Anadia

2.º Classificado – Fisioclínica Marialva, Anadia

3.º Classificado – Farmácia Duarte, Av. Caminho – Candieira