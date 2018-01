A cidade e as freguesias do concelho de Anadia são pouco amigas dos deficientes. Pelo menos é esta a conclusão que o anadiense Joaquim Gaspar, deficiente das Forças Armadas, faz das acessibilidades na cidade e em várias freguesias do concelho de Anadia.

Na última reunião de câmara, realizada a 17 de janeiro, este cidadão portador de deficiência alertou o executivo para a necessidade de resolver, tão breve quanto possível, várias questões (algumas já antigas) e que “nos termos da Lei, já deveriam ter sido resolvidas até 2017”.

Joaquim Gaspar apontou um conjunto de exemplos de situações existentes pela cidade e pelas freguesias que devem merecer especial atenção.

São elas: o acesso à estação dos CTT em Anadia; a existência em frente ao Cineteatro de uma ravina junto ao passeio pedonal/ciclista, extremamente perigosa para os que nela circulam e em especial para os invisuais; a falta de sinalização de acesso a portadores de deficiência motora, como por exemplo, na Igreja de Arcos; passadeiras sem rampa para cadeiras de rodas e carrinhos de bebé no Mercado Municipal, Câmara Municipal e Cineteatro; paragens de autocarro sem acesso a cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé, como é o exemplo a paragem de S. Lourenço do Bairro.

