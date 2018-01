No âmbito da candidatura “Anadia, Cidade Europeia do Desporto 2020”, a Câmara Municipal de Anadia realizou, no passado dia 10 de janeiro, no auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, uma sessão de esclarecimento sobre as iniciativas a desenvolver em matéria de operacionalização do “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo”.

A sessão contou com a presença de representantes de mais de cinco dezenas de entidades, designadamente associações desportivas do concelho, juntas de freguesia, federações desportivas residentes no Centro de Alto Rendimento de Anadia, estabelecimentos escolares, Hipódromo da Bairrada, e ginásios.

O evento visou a divulgação dos objetivos gerais da candidatura, bem como as estratégias projetadas, dando ainda a conhecer os contributos possíveis de cada entidade que apoie a candidatura, tendo como meta final a elaboração do “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo”.

A sessão foi presidida pelo vereador da Câmara Municipal de Anadia, Jorge Sampaio, que, em traços gerais, deu a conhecer as mais-valias da candidatura para o concelho e para as próprias coletividades. Referiu-se também à importância da elaboração do “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo” enquanto “documento orientador daquilo que deverá ser o futuro desportivo do concelho”. O autarca salientou que, nos últimos anos, tem sido feito um grande investimento em infraestruturas desportivas, tanto do setor público como do privado, que “ronda os 50 milhões de euros”. Sublinhou que Anadia “é um concelho com um tecido associativo muito forte” e que tem “uma oferta desportiva extremamente rica e importante”.

O autarca aproveitou a presença dos diferentes agentes para apelar à sua adesão e participação na candidatura. “A candidatura não faz sentido sem a vossa presença. É um prémio de reconhecimento por todo o trabalho que as associações têm feito. O concelho merece este galardão”, afirmou. Deixou ainda um desafio às associações para que, nas próximas semanas, “façam chegar à Câmara projetos que achem importantes, para incluir na candidatura e também para colocar em prática até 2020”.

No que respeita à elaboração do “Plano Estratégico”, o vereador apontou sete objetivos que importa atingir: conhecer as necessidades dos clubes, monitorizar os clubes com vista à adequação dos apoios camarários às suas reais necessidades, incrementar e incentivar o desporto para todos, saber que tipo de relação existe entre os clubes e a população local, qualificar os clubes, Anadia ser palco de grandes eventos desportivos nacionais e internacionais, e, finalmente, o turismo desportivo. A grande meta é criar um projeto desportivo o mais abrangente possível, transversal e inclusivo, que envolva toda a população.

O processo de candidatura terá de ser entregue em novembro de 2018.