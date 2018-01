Um projeto de enoturismo, que divulga e promove a riqueza gastronómica da Bairrada. É esta a premissa que está na base da Gala Gastronómica das Estrelas da Bairrada, organizada pelo Hotel Paraíso (Oliveira do Bairro) e que no próximo dia 10 de fevereiro terá a sua segunda edição.

Gustavo Maya é o promotor da iniciativa e conta como tudo começou: “Eu e o meu irmão [Óscar] estávamos um dia a falar sobre a restauração da região e de como seria interessante criar algo diferente, que vincasse a nossa marca e presença na região e, ao mesmo tempo, dinamizasse a gastronomia bairradina no seu todo”, refere. O empresário considera que a região se baseia “e bem” num ex-líbris, que é o Leitão da Bairrada, contudo é importante não esquecer que “temos outros pratos com importância, como receitas antigas não divulgadas e colocadas à disposição dos clientes e, por outro lado, devemos procurar também divulgar os produtos agrícolas e vinhos de Oliveira do Bairro e da Bairrada, colocando a nossa identidade no concelho e na região”.

Gustavo Maya realça a “riqueza imensa em produtos agrícolas da nossa Bairrada, devido a uma agricultura mais cuidada, com mais qualidade, e os produtos agrícolas diferenciados que se produzem atualmente na região, devido aos nossos solos, à mudança de clima e a outros fatores, tudo isto faz com que a nossa região seja mais rica em produtos gastronómicos”. E dá exemplos, como “o arroz do Vale do Cértima, o Kiwi (diversos tipos), o Physalis, entre outros”. O Hotel Paraíso, com a Gala Gastronómica, pretende “continuar a ser um verdadeiro parceiro na promoção do nosso concelho e região da Bairrada”.

Depois de uma primeira Gala Gastronómica, ainda em 2017 (novembro) e que contou com a presença dos Chefes Fernando Heleno, Nuno Porfírio, Paulo Paiva, António Lagoa e Tito Ferreira, esta segunda Gala contará com mais 5 Chefes da região, são eles: Vítor Dias, Diogo Pires, Miguel Rodrigues, Luís Gomes e José Marques.

O público-alvo desta Gala Gastronómica é tão somente “os amantes, apreciadores e conhecedores da nossa gastronomia na região e no país, clientes curiosos na área do enoturismo, bem como instituições gastronómicas, enólogos, empresários, quadros e profissionais liberais; escolas de hotelaria, escolas profissionais na área, docentes na área da restauração, empresários hoteleiros e restaurantes”, acrescenta Gustavo Maya.

Para já, estão agendadas (com a de fevereiro) mais quatro galas até novembro de 2018. A ideia, porém, é dar continuidade ao projeto, “com outra roupagem, com novos produtos a divulgar na gastronomia e vinhos da Bairrada, sendo um projeto de enoturismo mais abrangente no território e nos produtos a promover”. O empresário remata dizendo que o Hotel Paraíso tem previstos outros projetos temáticos para o ano em curso e para 2019, que estão em face de concretização e em breve serão divulgados.

A II Gala Gastronómica das Estrelas da Bairrada será já no dia 10 de fevereiro, pelas 19h, no Hotel Paraíso, em Oliveira do Bairro. Mais informações e inscrições através do contacto: 916 621 573.

Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt