No passado dia 13 de janeiro realizaram-se as eleições para a liderança do PSD, tendo votado, em Anadia, 391 dos 769 militantes existentes nesta concelhia. Apesar da elevada taxa de abstenção (378 militantes inscritos não votaram), a vitória nesta concelhia recaiu em Pedro Santana Lopes, com 205 votos, contra os 169 votos alcançados por Rui Rio.

Já nas eleições para os delegados ao 37.º Congresso Nacional do partido concorreram duas listas, a Lista A e a Lista B.

A primeira (Lista A) era liderada por Anabela Melo e da qual faziam parte alguns elementos da Comissão Política local, enquanto que a Lista B, encabeçada por João Nogueira de Almeida, contava, entre outros, com nomes igualmente conhecidos do PSD local. E seria a Lista B a sair vencedora ao conquistar 205 votos, contra os 174 votos arrecadados pela Lista A.

Assim, contas feitas, a Lista B conseguiu eleger quatro delegados (João Nogueira de Almeida, Jorge São José, Pedro Esteves e Silvana Marques), enquanto que a Lista A elegeu apenas três delegados (Anabela Melo, Lídia Oliveira e Victor Tavares).

