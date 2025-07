PSD/CDS/IL Mealhada: Fazer diferente para mudar a total apatia e estagnação do concelho

Decorreu, no passado dia 28 de junho, a apresentação pública da candidatura às eleições autárquicas da coligação PSD, CDS e IL ao concelho da Mealhada.

O evento decorreu no Auditório da EPVL (Escola Profissional Vasconcellos Lebre), local onde foram apresentados os candidatos autárquicos da Coligação – Fazer Acontecer – acompanhados de oradores convidados, que vieram à Mealhada num sinal de apoio à candidatura liderada por António Baptista Pires.

Resultado nas Autárquicas pode seguir o das Legislativas

Paulo Cavaleiro, deputado e Secretário Geral Adjunto PSD, em representação da Distrital do PSD de Aveiro, reforçou o apoio do partido à coligação que agora se candidata. Para que a Mealhada aproveite a projeção e o bom momento do governo, “não sendo inédita a vitória das últimas eleições legislativas, a AD com 31,21% de votos num concelho maioritariamente socialista, é a mostra que os eleitores deram ao poder político local e que podem voltar a fazer o mesmo em outubro.”

Também o eurodeputado eleito pelo PSD nas eleições europeias de 2024, Sebastião Bugalho, valorizou esta candidatura através do candidato António Baptista Pires, pela coragem e empenho em prol de uma comunidade que tem sido governada por políticas de esquerda, com reduzido desenvolvimento do concelho, à semelhança do que acontece a nível nacional. Congratula a candidatura por incentivar os jovens a aderir ao projeto, com intervenção no poder político local.

“Esta coligação reúne dois partidos, PSD/CDS, já com uma história de intervenção e defesa das políticas de direita; permitindo que um partido liberal se junte à AD é mostra de tempos de mudança e que todos devemos refletir e aceitar.”

Por seu turno, João Almeida, deputado à Assembleia da República pelo CDS-PP, reforçou as palavras de Paulo Cavaleiro e de Sebastião Bugalho. “A AD conseguiu virar uma página muito difícil. Num ano, as pessoas viram a diferença e voltaram a votar no projeto da AD. Também num ano houve uma diferença muito grande na Mealhada nas eleições de há um mês”.

Carolina Branco, presidente da JSD da Mealhada, está confiante no candidato António Pires, que considera de grande valor, pelo apoio e preocupação deste para com os jovens. “Incluir jovens nas listas é uma candidatura abrangente, abertura para com todos que se queiram juntar a nós, mesmo de forma independente.”

Jorge Rama, como mandatário da candidatura, referiu que “acredita na sua capacidade de mobilização e trabalho”, “no projeto que este tem e na equipa que agora se apresenta” e “a plena convicção de que pode fazer muito pelo concelho da Mealhada”.

Foi também anunciado o candidato à Assembleia Municipal, João Oliveira Pires, que referiu: “a Assembleia Municipal é muito mais do que um espaço de debate. É onde se decide, onde se fiscaliza, onde se traça o futuro do nosso concelho. E é aí que quero estar: para dar voz a quem muitas vezes não é ouvido, para garantir que os interesses da população estejam sempre acima de jogos partidários ou interesses pessoais. “Paulo Jorge Silva e Carolina Branco serão os candidatos que se seguem à Assembleia Municipal”.

Linhas orientadoras

António Baptista Pires, candidato à Câmara Municipal, apresentou as linhas orientadoras da candidatura, partilhou a sua visão, os seus compromissos e o projeto que tem para fazer acontecer no concelho nos próximos anos. Leva consigo para a vereação, Nelson Fernandes e Rute Fonseca.

Considera notável o envolvimento da equipa que abrange a coligação, uma evidente vontade de fazer diferente para se mudar o registo de total apatia pela falta de atividade e estagnação em que se encontra o concelho da Mealhada.

Dirigiu uma palavra a todos os autarcas que irão cessar funções nas próximas eleições e agradeceu pelo trabalho que realizaram em prol do concelho. Na ocasião, sublinhou ainda que a sua candidatura é sobre ação, compromisso e trabalho de equipa, dar voz a todos, não deixando de se referir à recandidatura do atual executivo com evidentes traços de incapacidade e falta de vontade.

“Não vale a pena prometer mudanças, apregoar independência e, no final, manter tudo na mesma. Um Movimento Independente forjado para que alguns conseguissem chegar ao poder porque no seu partido de origem não tinham hipótese, nada tem de independente. E de nada adianta distrair as pessoas com a bandeira da Independência quando as atitudes e os tiques autoritários se mantêm os mesmos”, diria, acrescentando que “o concelho não pode estar condenado a mais do mesmo. Sempre os mesmos protagonistas. Com a mesma receita nunca se conseguem resultados diferentes.”

António Pires lançou também as linhas mestras do que considera primordial: a criação de mais emprego, o desenvolvimento de políticas públicas eficazes para a educação e a saúde, a preservação do meio ambiente e a promoção de um turismo sustentável que valorize o património.

As áreas em que pretende intervir são: Promoção do Emprego e Desenvolvimento Local; Educação e Saúde para todos; Infraestruturas e Mobilidade; Cultura e Tradição; Habitação, Ambiente e Turismo.

Usando como mote o slogan da Coligação às Autárquicas Fazer Acontecer : Uma Mealhada forte, mais coesa e mais participativa, o candidato falou ainda do apoio às famílias, aos idosos e aos jovens. “Políticas sérias para atrair as empresas, gerar emprego e fixar a população. Uma câmara próxima, transparente e ao serviço de todos, sem exceção.”

Áreas a intervir

O candidato referiu-se ainda a “uma habitação acessível para as famílias que são obrigadas a procurar fora do concelho uma residência”, mas também em “criar mais oportunidades para os jovens, apoiar os empresários e fortalecer o comércio local, para que o concelho da Mealhada se torne um polo de inovação e empreendedorismo.”

“É incompreensível que o concelho, com uma das melhores localizações geográficas do país, com autoestrada e ferrovia, próximo dos portos marítimos, não tenha um dos melhores parques industriais do país”, destacou.

Durante a sua intervenção, António Pires realçou a importância do envolvimento de todos os cidadãos nos projetos para o concelho, que vão para além da vontade política, exigindo uma visão clara de futuro e um plano de ação.

“A minha candidatura não é apenas minha e da equipa que me acompanha. Ela é nossa. Todos somos o concelho da Mealhada! De todos que querem ver a nossa cidade crescer de forma sustentável e inclusiva. Juntos, vamos construir um futuro onde todos se sintam parte deste processo de mudança.”

Terminou agradecendo o apoio que tem recebido e apelando à mobilização dos munícipes nesta campanha e voto em outubro.

Candidatos às JF

Seguiu-se a apresentação dos candidatos às Juntas de Freguesia: Fernando Pereira Marques à da Mealhada, Anabela Santos Loureiro à da Pampilhosa, Fernando Abrantes à da Vacariça, Ricardo Pereira à do Luso, Maria Isabel Vilela à da Antes e Daniel Baptista Ferreira à de Casal Comba. Deu-se nota de que às freguesias de Barcouço e Ventosa do Bairro os candidatos serão anunciados brevemente, uma vez que o projeto continua em construção para reforçar a equipa e compromisso em todo o concelho.