Jorge Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, acaba de ser eleito “Homem do Ano”, nos Prémios W 2017, atribuídos pelo enólogo e crítico de vinhos Aníbal Coutinho.

Recentemente reeleito presidente da direção da Associação da Rota da Bairrada, para o próximo triénio 2018-2020, Jorge Sampaio teve, de acordo com Aníbal Coutinho, “um ano muito positivo ao comando desta rota cada vez mais interativa e visitada”. O crítico realça ainda que esta distinção é atribuída a alguém que, através do seu esforço individual e do grande interesse pela cultura do vinho, contribuiu significativamente para a valorização, nacional ou internacional, do vinho português.

Foi o que aconteceu este ano, segundo Aníbal Coutinho, pelo facto de no âmbito da celebração do centenário das aparições de Fátima, a Rota da Bairrada, em parceria com a Comissão Vitivinícola da Bairrada e os agentes locais do setor, terem lançado um espumante Bairrada DOC alusivo à efeméride, “momento alto para este autarca reeleito e embaixador de um dos mais importantes concursos internacionais de vinho: Portugal Wine Trophy”.