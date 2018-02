O International Mini Meeting (IMM) 2018 irá decorrer entre os dias 17 e 21 de maio de 2018 e acontecerá entre o Parque de Campismo Municipal de Mira e a Praia da Vagueira. Este evento, que teve origem nos anos 70, na Alemanha, tem crescido em termos de popularidade além fronteiras, dando origem ao IMM que realiza-se, anualmente, num país diferente.

O IMM é organizado pelo Clube Mini de Portugal e conta com a colaboração da Associação Clube Mini de Paranhos da Beira, dos Municípios de Mira e Vagos, das freguesias da Gafanha da Boa Hora e da Praia de Mira, da Orbitur, da INOVA e da Entidade Regional de Turismo do Centro.

É um evento dirigido a pessoas de todas as classes e faixas etárias, recebendo os Minis clássicos e os novos Minis da BMW oriundos de todo o mundo.

Durante estes dias, os participantes poderão fazer parte de passeios turísticos, de diversos concursos individuais e de competições entre clubes, que se estendem pelo território dos dois Municípios coorganizadores. A área de comércio, a animação musical, a gastronomia e as festas temáticas são também apostas da organização.

Este evento, cuja edição de 2017 se realizou na Irlanda, perspectiva a presença de mais de 2500 pessoas e de mais de 1000 viaturas, numa edição que acontece, pela primeira vez, em Portugal. Os Municípios de Mira e Vagos e a Entidade Regional de Turismo do Centro, apoiam a iniciativa ao estabelecerem parcerias com a organização do IMM2018, que passam pela disponibilização dos espaços para alojamento e para a realização das atividades do evento, divulgação e acolhimento, entre outras.

Ao associarem-se a este evento, os Municípios de Mira e Vagos e a Entidade Regional de Turismo do Centro, reforçam a aposta no turismo em época baixa e, desta forma, combatem a sazonalidade que o setor ainda apresenta na região.