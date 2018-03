Mais de cinco dezenas de pessoas estiveram presentes na sessão de esclarecimento que decorreu no passado dia 28 de fevereiro, no salão nobre dos Paços do Município de Anadia, e onde foram analisados os benefícios fiscais e os apoios municipais previstos no programa “Invest em Anadia”. A sessão foi promovida pela Câmara Municipal, em parceria com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P, a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, e a AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro.

A presidente da Câmara de Anadia, Maria Teresa Cardoso, fez as “honras da casa”, dando as boas-vindas aos participantes, para dar depois a conhecer, em traços gerais, o objetivo da sessão: elucidar os empreendedores e investidores acerca dos benefícios fiscais e apoios disponibilizados pela autarquia, visando contribuir para a criação de ideias e de empresas. Deixou ainda um agradecimento público às entidades que se associaram ao município nesta ação.

A explicação das medidas previstas no âmbito do “Invest em Anadia” coube ao vereador Ricardo Manão, que fez uma resenha dos principais tópicos que regem este programa direcionado, essencialmente, ao empreendedorismo e ao tecido empresarial.

Usaram ainda da palavra Osória Miranda, do IAPMEI, que falou sobre os “Apoios às empresas no âmbito do Portugal 2020”, Carmo Ambrósio, do GAL Aveiro Sul, que fez a “Apresentação geral da estratégia do GAL Aveiro Sul” e, por fim, Clara Oliveira, da ACIB, que expôs o “Programa Formação – Ação para Empresários QIPME 2020”.

No final das apresentações, a palavra foi dada à audiência, que teve a oportunidade de colocar, e ver esclarecidas, as suas dúvidas.

