As Juntas de Freguesia do concelho de Anadia, em parceria com a Brigada do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (GNR) e com o Município de Anadia, estão a levar a cabo diversas ações de sensibilização, junto da população, com o intuito de alertar os proprietários, arrendatários, usufrutuários e entidades que detenham terrenos confinantes com edifícios ou aglomerados populacionais para a necessidade de realizar as respetivas limpezas.

De referir que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, a limpeza deve ser feita, até 15 de março próximo, numa faixa de largura não inferior a 50 metros, no caso de edifícios, e, até 30 de abril, em torno dos aglomerados populacionais, numa faixa exterior de proteção de largura mínima não inferior a 100 metros.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Anadia definiu, no seu plano de ação para o período 2013-2018, um conjunto de lugares prioritários, no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, onde essa limpeza é obrigatória, nomeadamente Algeriz, Amieiro, Boialvo, Canelas, Corgo de Baixo, Escoural, Ferreirinhos, Figueira, Fontemanha, Junqueira, Mata de Baixo e Mata de Cima, Parada, Pardieiro, Póvoa do Gago, Saide, Salgueiral e Vale da Mó. A escolha destes aglomerados teve em atenção o histórico dos incêndios, a ocupação do solo, e o declive do relevo, entre outros fatores.

Para mais esclarecimentos, os proprietários interessados devem contactar o Gabinete Técnico Florestal do Município de Anadia, através do email floresta.j.alves@cm-anadia.pt, podendo também obter mais informações no site do município (www.cm-anadia.pt).

SESSÕES DE ESCLARECIMENTOS AGENDADAS:

São Lourenço do Bairro: 7 de março (20h30) – Edifício da Junta de Freguesia

União de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas: dia 8 de março (20h00) – Edifício da Junta de Freguesia de Ancas

Vilarinho do Bairro: 8 de março (21h) – Junta de Freguesia

Moita: 9 de março (21h) – Edifício da Junta de Freguesia

Avelãs de Cima: 12 de março (20h30) – Edifício da Junta de Freguesia

Nota: Sangalhos, Vila Nova de Monsarros e Avelãs de Caminho já tiveram a sua sessão de esclarecimentos

Ainda não se encontram agendadas as sessões a realizar pelas Uniões das Freguesias de Arcos e Mogofores, e de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro.