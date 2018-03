A poesia vai “andar à solta” no concelho de Oliveira do Bairro, entre 19 e 25 de março, com várias atividades intergeracionais, que vão passar por exposições, espetáculos, apresentações de livros, recitais e ateliês para os mais novos, entre muitas outras atividades.

A Semana da Poesia do Município de Oliveira do Bairro, promovida pela Biblioteca Municipal, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho, para celebrar o Dia Mundial da Poesia (21 de março), mantém a aposta na promoção da leitura e, em particular, da poesia portuguesa, contando com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e Instituto Profissional da Bairrada (IPB) e dos seniores da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) e do Centro Social de Oiã, aproximando gerações através da poesia.

Ao longo dos sete dias da campanha, vão realizar-se cerca de duas dezenas de iniciativas por todo o concelho, destacando-se a entrega de sacos de pão com poemas em padarias e pastelarias, exposições e vários momentos de declamação de poesia nas escolas, estabelecimentos comerciais e autocarros TOB.

De destacar ainda os ateliês de leitura teatralizada para crianças (dia 21 de março às 14h30, com Helena Morais Réu e no dia 23 às 10h30, com Cláudia Stattmiller). Para dia 20, às 10h30, está reservada a apresentação do livro “As Paixões da Primavera”, com a escritora Maria de Sousa, tudo na Biblioteca Municipal.

A poesia vai também passar pelo Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA) e pela Radiolândia – Museu do Rádio. No dia 23, às 20h, o QA vai acolher o Sarau “Os Dias da Poesia”, com alunos, professores, funcionários e Encarregados de Educação do AEOB. Por seu lado, a Radiolândia vai contar, entre 19 e 25 de março, com a atividade “Poetas da Rádio”.