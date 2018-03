O Benfica anunciou a renovação de mais cinco jogadores das camadas jovens. Um deles é o bairradino Rafa Rodrigues, que assinou o primeiro contrato profissional até 2021. O jogador, de 16 anos, natural de Oliveira do Bairro, que tanto joga a defesa esquerdo como médio esquerdo, deu os primeiros pontapés na bola no Oliveira do Bairro Sport Clube. Depois representou a Casa do Benfica de Estarreja durante quatro anos. As suas qualidades levaram-no à casa-mãe, ao Benfica, na época 2014/2015, tendo, na época passada, se sagrado campeão nacional de iniciados, de excelente memória para o Anadia, que ficou em terceiro lugar. Na presente época, Rafa Rodrigues tem jogado na equipa de juvenis B, que milita na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa.