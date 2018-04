A cidade de Águeda vai ter um sistema de previsão e alerta de inundações.

O projeto coordenado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) da Universidade de Aveiro (UA) vai permitir avisar com uma antecedência de sete dias, através da internet e de alertas para dispositivos móveis, as autoridades e a população em geral para o risco de cheias na zona ribeirinha. Com capacidade de poder ser utilizado em qualquer cidade do país, o sistema vai entrar em funcionamento a partir de finais de 2019.

“O Sistema de Previsão e Alerta de Inundações para a zona Urbana de Águeda (FFAS) dá resposta a vários desafios e mostra que as tecnologias da informação assumem um papel cada vez mais importante no desenvolvimento da sociedade, contribuindo para a inovação territorial e permitindo minimizar os danos resultantes dos perigos naturais”, explica Luísa Pereira, especialista em Ciências Geoespaciais da ESTGA e coordenadora deste projeto.

Com previsões a sete dias e atualizadas a cada seis horas, o FFAS utilizará modelos hidráulicos e hidrológicos suportados em informação geográfica da área de intervenção, em registos da altura da água do Rio Águeda medida em tempo real e em previsões de precipitação.

Quando estiver a funcionar, antecipa Luísa Pereira, o sistema de alerta “irá contribuir para a redução dos custos diretos tangíveis e intangíveis, como os danos físicos em edifícios e infraestruturas, a perda de vidas humanas e de recursos ambientais, e dos custos tangíveis e intangíveis indiretos, como a perda de produção de empresas diretamente afetadas pelas inundações e a inconveniência no pós-inundação”.

Evitar que o cenário de 2016 se repita – no inverno desse ano a cidade foi atingida por uma das maiores inundações da história do município que resultaram em avultados prejuízos materiais – é um dos grandes objetivos da implementação do sistema de alerta que envolve uma parceria entre a ESTGA, os Institutos Politécnicos de Leiria e de Castelo Branco e a Câmara Municipal de Águeda.