CCDR Centro financia oito projetos artísticos da Bairrada

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) acaba de aprovar 82 projetos artísticos no âmbito do Programa “Cultura ao Centro”, dos quais oito são da região da Bairrada. O principal objetivo deste programa é apoiar iniciativas desenvolvidas por associações culturais de caráter não profissional, com sede na região Centro.

Com o montante financeiro de cerca de 110 mil euros, este programa de apoio à ação cultural da região vai apoiar 27 projetos na área de criação artística e produção, 35 projetos de programação e difusão, 10 projetos de edição e 10 projetos de formação e capacitação.

“Apesar do programa de apoio à ação cultural ter aberto com o valor de 100 mil euros, dado o elevado número de candidaturas e a qualidade artística dos projetos apresentados, a CCDR Centro reforçou a dotação em cerca de 10 mil euros, um aumento de quase 40% face a 2023, procurando apoiar um maior número de candidaturas”, explica a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, para quem “a elevada procura ao Programa ‘Cultura ao Centro’ demonstra a vitalidade e a capacidade organizativa das associações culturais” nesta região.

O Programa “Cultura ao Centro” recebeu 152 candidaturas, num valor total de apoio solicitado próximo dos 427 mil euros, com destaque para o elevado número de candidaturas submetidas à área de programação e difusão com 72 projetos, seguida pela medida de criação artística e produção com 44, edição com 18 e formação e capacitação, com 18. Do número total de candidaturas, verificou-se que 22 não reuniam os pressupostos de admissibilidade e 25 não alcançaram a pontuação mínima estabelecida nas normas do concurso.

Oito projetos da Bairrada financiados

Dentro das candidaturas aprovadas, a Bairrada vê oito projetos, de diferentes concelhos da região, a serem apoiados pelo Programa. Da Mealhada, aprovaram-se os projetos “Acorda Ti’Juca! Há Samba na Feira”, proposto pela GRES Amigos da Tijuca; “Escolíadas Glicínias Plaza”, apresentado pela ESCOLÍADAS – Associação Recreativa Cultural e a edição da revista “Pampilhosa, uma Terra e um Povo”, proposta pelo GEDEPA – Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da região da Pampilhosa.

Cantanhede tem três projetos do concelho aprovados, sendo eles “CATRAIA – Marés de arte sustentável”, apresentado pela Associação de Moradores da Praia da Tocha; “Virada Gandaresa”, da Lúcia-Lima Associação Cultural, e ainda, do Centro Cultural e Recreativo da Pena, o projeto “Festa d’Anaia”.

Águeda e Oliveira do Bairro veem um projeto, de cada concelho, a ser aprovado, sendo eles, respetivamente, “Colóquio: Museus e Núcleos Etnográficos” do Grupo Folclórico da Região do Vouga, e “SEMENTE. Festival Cultural do Livro e da Árvore”, proposto pela PROMOB – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade.

Festival Semente confirma quarta edição

Das 152 candidaturas que o concurso, lançado em junho, recebeu, a do Festival Semente, do concelho de Oliveira do Bairro, foi aprovada distintamente com a classificação de 93 pontos e uma subvenção no valor de cerca de 1200 euros. Este festival é uma iniciativa de promoção da cultura e da sustentabilidade, levada a cabo pela PROMOB e a Galeria Olga Santos, na vila da Mamarrosa, há já três edições.

“Este apoio reflete a relevância do Festival no panorama cultural da região e é muito importante para a organização, que continua comprometida com uma programação diversa e cuidada e com a criação de espaços e momentos para a celebração e preservação do património cultural, natural, artístico, literário e humano da vila da Mamarrosa e freguesias vizinhas, bem como à escala nacional”, declara a PROMOB.

O Festival “tem vindo a tornar-se um marco de promoção da arte, cultura, sustentabilidade, do livro e da árvore, entre a comunidade local e visitante, mostrando-se uma iniciativa para o reencontro e a reaproximação da comunidade à terra nos seus diversos prismas – a que nos dá vida, a que nos dá pão e a que nos dá as pessoas que connosco habitam”.

Com ateliês, palestras, exposições de artes plásticas e fotografia, concertos, espetáculos de palavra dita e teatro, jogos tradicionais e muito mais, o festival confirma a quarta edição já no próximo ano, por altura do Equinócio da Primavera, com muitas novidades.