UA apresenta bicicleta inteligente para aumentar segurança dos ciclistas

A Universidade de Aveiro (UA) apresentou um protótipo inovador de “bicicleta inteligente conectada”, na conferência internacional da Bikinnov (entidade criada nas instalações da ABIMOTA, em 2022), que se realizou, no final de maio, em Águeda. Este protótipo representa um avanço significativo na segurança do ciclista e deteção de obstáculos, monitorização das condições do ciclista e do ambiente e na comunicação inteligente, permitindo a integração com infraestruturas urbanas e redes inteligentes de mobilidade.

Cláudio Asensio e Tiago Rodrigues, membros da equipa liderada pelos professores Susana Sargento e Pedro Rito e pelo investigador Duarte Raposo, da UA/IT (Instituto de Telecomunicações), apresentaram um demonstrador de e-bike com tecnologias inovadoras ao nível da mobilidade elétrica e da segurança ativa.

O protótipo, desenvolvido no âmbito da Agenda AM2R – Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas, em parceria com a empresa LightMobie, comunica através de WiFi, ITS-G5 e 5G, utilizando uma arquitetura personalizada que emprega lógica fuzzy, um mecanismo que permite escolher o envio de informação de serviços dos sensores de acordo com a sua prioridade e relevância num determinado instante para otimizar a gestão dos dados.

Entre as inovações destacam-se também o sensor LiDAR 2D para deteção de veículos atrás da bicicleta, uma câmara com amplo campo de visão para identificar peões e veículos, e sensores biométricos (como monitor de frequência cardíaca, GPS, acelerómetro, giroscópio e sensor de luz, permitindo gerir o esforço do ciclista e da bateria, de acordo com os seus dados vitais).

Além disso, o sistema inclui uma célula de carga para monitorizar o peso transportado e integra comunicação via CAN Bus, um sistema que permite que várias unidades de controlo possam interagir e trocar informações e decisões de um modo mais eficiente.

O protótipo foi desenvolvido no âmbito de uma colaboração entre o Instituto de Telecomunicações (IT) e o Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da UA. A equipa do DEM, composta por Tiago Gândara e Adriano Figueiredo, sob orientação do professor José Paulo Santos, foi responsável pela conceção e fabrico da estrutura do protótipo, do controlador inteligente e da bateria modular com sistema de arrefecimento ativo. Por sua vez, a equipa do IT focou-se na integração de múltiplos sensores e no desenvolvimento de algoritmos avançados de segurança e deteção de colisões. O demonstrador inclui ainda um display de bordo para monitorização em tempo real.