AgitÁgueda arranca “ainda com mais força do que é habitual”

O AgitÁgueda arrancou na passada sexta-feira, dia 4 de julho, e da melhor forma possível, com milhares de pessoas a visitar a cidade e a aderir às atividades programadas. O festival “está a começar ainda com mais força do que é habitual”, destaca o presidente da Câmara Municipal de Águeda, o que faz projetar para uma fasquia ainda mais elevada o número de visitantes esperado. “Estamos confiantes de que vamos bater todos os recordes, é mesmo para ultrapassar o milhão de pessoas que nos visitam ao longo destes 23 dias”, frisou Jorge Almeida ao JB.

Na sexta-feira, a já habitual Silent Party fez transbordar de gente a Rua Luís de Camões que, por estes dias, com os seus guarda-chuvas coloridos, continua a ser o cenário preferido para a fotografia da praxe.

No fim de semana, o IX Encontro de Estátuas Vivas de Águeda e uma performance de bodypainting não desiludiram, trazendo um colorido acrescido e atraindo muitos curiosos.

Conforme se esperava, também os concertos na tenda, desde logo a artista brasileira Daniela Mercury, mas também o espetáculo da Orquestra 12 de Abril com Buda Guedes e Frankie Chaves, aqueceram ainda mais as noites quentes do AgitÁgueda. E é ali mesmo, na tenda, que se encontram as tasquinhas, o que permite que 36 associações e coletividades do concelho se associem ao festival mais colorido do país.

O cartaz musical do AgitÁgueda continua no próximo fim de semana com grandes nomes do panorama musical nacional, nomeadamente Fernando Daniel (na sexta-feira, dia 11), e Plutonio (no sábado, dia 12). No domingo, é a vez da Banda Castanheirense subir ao palco principal, com Iris Rock.

O AgitÁgueda, com entrada gratuita, é um festival inclusivo (com espetáculos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e concertos traduzidos em Língua Gestual) e familiar. A pensar nas famílias, o pavilhão do GICA recebe o Agita Kids, um espaço com diversões infantis, como trampolins, insufláveis e um espaço dedicado à realidade virtual. Destaque, ainda, para a piscina fluvial, disponível nos meses de julho e agosto.