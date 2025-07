BE candidata duas mulheres à Câmara e Assembleia Municipal da Mealhada

Ana Luzia Cruz, candidata à CM, foi deputada do BE na Assembleia Municipal da Mealhada no mandato de 2017 – 2021. Já Sónia Pinto, foi candidata à Assembleia de Freguesia da Pampilhosa nas últimas eleições autárquicas.

Ana Luzia Quintela dos Santos Cruz, 59 anos, é a primeira candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal da Mealhada. Também para a Assembleia Municipal a escolha do BE recaiu numa mulher, Sónia Isabel Lopes de Almeida Pinto.

Ana Luzia Cruz é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Aveiro. Com percurso profissional em escolas públicas do distrito, é, desde 2010, professora do quadro do Agrupamento de Escolas da Mealhada, onde leciona as disciplinas de português e francês. É dirigente do Sindicato de Professores da Região Centro, tendo uma participação ativa nas lutas por melhores condições de trabalho dos docentes e por mais investimento na escola pública. Foi deputada do BE na Assembleia Municipal da Mealhada no mandato de 2017 – 2021.

Para a candidata, “o atual contexto geopolítico tem tanto de complexo como de desafiante e precisa, mais do que nunca, de uma voz de esquerda que não se resigne nem esmoreça”. Num mundo com sinais de “crescente instabilidade”, onde as desigualdades se acentuam “de mãos dadas com a intolerância e a violência”, Ana Luzia Cruz acredita que é ao nível autárquico, “uma plataforma por excelência de proximidade com os cidadãos”, que é possível responder com eficácia a alguns desafios concretos da vida das pessoas, designadamente, “de uma casa digna para viver e a custos acessíveis; de um transporte público e intermodal que otimize a mobilidade; e de uma política promotora de melhor integração e inclusão de quem aqui vive”.

A candidata acredita que as respostas à habitação, aos transportes e à inclusão são estruturantes para um concelho socialmente mais coeso e solidário e que elas dinamizarão outras áreas como a educação, a saúde, a reabilitação urbana, o ordenamento do espaço urbano, a eficiência energética e uma melhor qualidade ambiental associada ao combate às alterações climáticas.

Já sobre a candidata do BE à Assembleia Municipal da Mealhada, Sónia Pinto, é natural de Coimbra, residente na Pampilhosa há quase uma década. Enfermeira de família, docente do Ensino Superior, é especialista em Enfermagem de saúde familiar, com trabalho dedicado às famílias, grupos vulneráveis tais como refugiados, vítimas de tráfico humano e pessoas institucionalizadas. Considera-se uma mulher feminista; é mãe, irmã de jovem com deficiência mental e uma defensora dos direitos humanos, no geral.

É ativista pelo direito à habitação. Militante do BE desde há vários anos, integra a Mesa Nacional do partido nos últimos anos. Foi candidata à Assembleia de Freguesia da Pampilhosa nas últimas eleições autárquicas.