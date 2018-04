Foi rodeado de familiares e muitos amigos que Albano Jorge deu a conhecer, na tarde do último sábado, dia 7 de abril, na Biblioteca Municipal de Anadia, o seu primeiro livro de histórias infantis.

“Os meus amigos” é o nome do livro de histórias infantis que o anadiense (por adoção) Albano Jorge dá agora a conhecer a todos, contando as aventuras do Pequenote, da Maria Augusta, da Princesa, do Dunga e do Arnesto. Heróis de quatro patas que inspiraram este avô a criar deliciosas histórias para contar aos seus netos e que todos os outros avós poderão agora também contar.

Personalidade muito rica e multifacetada. Caberia à amiga de longa data do autor, Maria Alice Rodrigues, apresentar o autor. Amigos há quase quatro décadas, partilharam “venturas, desventuras e muitas aventuras”, disse, reconhecendo não ter tarefa fácil apresentar uma “personalidade muito rica e multifacetada”. À vasta plateia revelou como nasceu o “Pirolito”, o palhaço que Albano Jorge encarna há anos. Diria então que numa festa de funcionários de uma empresa cerâmica, em 1980, em Setúbal, que tradicionalmente oferecia um momento especial às crianças, filhos dos funcionários, naquele ano foi “salva” por Albano Jorge que, na falta do palhaço contratado, assumiu o seu lugar, ficando a partir daí conhecido como palhaço “Pirolito”, apesar daquela ter sido a sua primeira experiência do género. Revelava o espírito solidário, humano e altruísta de quem ajuda todas as causas e instituições que o contactam.

Ler mais na edição impressa ou digital