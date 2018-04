Pedro Carvalho toma posse no cargo de presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) no próximo dia 21 (sábado), pelas 17h, no salão nobre daquela associação em cerimónia que vai empossar também todos os eleitos para os novos órgãos sociais.

Recorde-se que o empresário e ex-bombeiro, que encabeçava a lista A, foi o vencedor do ato eleitoral realizado no domingo, dia 25 de março, sendo seu adversário ao cargo, o ex-autarca Arménio Cêrca, que liderava a lista B.

Para a Assembleia-geral vão tomar posse: António Trindade e Silva, presidente; Amílcar Oliveira, vice-presidente; secretários: Daniel Meira, Alfredo Costa e Francisco Cancela de Amorim.

A direção vai contar ainda com Carlos Cavaleiro e Maria Agante Baptista, vice-presidentes; 1.º secretário, António Elói Gomes; 2.º secretário, Jaime Santos; tesoureiro, Isabel Silva; vogais: Luís Pintado, Carlos Correia e Abel Ferreira. Conselho Fiscal: António Rodrigues, presidente; vice-presidente, Manuel Fernandes e secretário-relator: Teresa Lopo.