O Frei Gil Voleibol Clube participou no Eurobol 2018 que se realizou em Gondomar. Trata-se de um dos mais importantes torneios de voleibol juvenil e o clube bairradino teve uma participação exemplar que encheu de orgulho atletas, treinadores e apoiantes.

Foi campeão de cadetes femininos (na foto); vice-campeão sub21 femininos; vice-campeão sub21 masculinos e 9.º classificado em cadetes femininos.

Entretanto, os juvenis masculinos ganharam por 3-1 ao CV Oeiras e os cadetes masculinos perderam 3-2 com o SC Espinho, ambos para o Campeonato Nacional.

Próximos jogos. Dia 7. Juniores femininos – 76.º aniversário da AVP -Série 1: GC Sto Tirso – FGVC. Juvenis femininos – 76.º aniversário da AVP – Série C: FGVC – Ala Gondomar (15h). Cadetes masculinos: FGVC – GD Martingança (17h). Dia 8. Iniciados femininos: FGVC – Lousã VC (12h). Juvenis masculinos: FGVC – SC Espinho (15h). Seniores femininos: FGVC – CA Madalena (17h). Dia 9. Campeonato da Amizade Veteranos: CVA Wildcats B – FGVC (21h30).