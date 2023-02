Treinador de voleibol do Frei Gil recebe cartão branco em dois jogos seguidos

O treinador do Frei Gil Voleibol Clube (FGVB) Nélson Marques (na foto à esquerda) voltou a ver, no passado fim de semana, um cartão branco. Desta vez, por ter colaborado com o árbitro do jogo em tomadas de decisão que beneficiaram a equipa adversária.

O treinador da equipa de Infantis do FGVC já tinha recebido, na semana anterior, um cartão branco pela ajuda prestada a uma atleta da equipa adversária que sofreu uma lesão no decorrer do jogo.

Segundo os responsáveis do clube, com estes dois, passam a ser três os cartões brancos recebidos por elementos do FGVC “e que tanto orgulham a família freigilista”.

Estes valores de fair play, referem, são cultivados no FGVC de modo a formar ” a pessoa” paralelamente ao formar do “atleta”.