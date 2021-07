Frei Gil Voleibol Clube é Vice-Campeão Nacional de Juniores Femininos

A Final 4 foi disputada no Pavilhão da Extensão Frei Gil, em Bustos, Oliveira do Bairro.

No passado fim de semana, as quatro equipas apuradas do Campeonato Nacional de juniores femininos de voleibol disputaram a Final 4, no pavilhão da Extensão Frei Gil, em Bustos.

No sábado, jogaram-se as meias finais, sendo a primeira entre as equipas da Lusófona VC e do Frei Gil VC, conseguindo a equipa bairradina levar a melhor e apurar-se para a final de domingo. Na segunda meia final, disputada entre o CD Fátima e o Leixões SC, foi a equipa de Matosinhos a conseguir superiorizar-se e a atingir o apuramento para a final da competição.

No domingo, o primeiro jogo, de apuramento de terceiro e quarto lugares, jogado entre a Lusófona VC e o CD Fátima, acabou por ser mais risonho para a equipa de Fátima, que conseguiu a terceira posição nesta Final 4.

No derradeiro jogo, a tão ambicionada Final do Campeonato Nacional, foi discutida, em quatro sets, pelas equipas do Frei Gil VC e do Leixões SC, alcançando a equipa nortenha o lugar por todos desejado.

Para o Frei Gil Voleibol Clube fica o consolo de ser Vice-Campeão Nacional, feito com enorme relevância para o Clube e para o desporto do concelho de Oliveira do Bairro “e que muito honra e orgulha todas as pessoas envolvidas neste projeto desportivo”.

“Conseguir trazer para o nosso Município um evento desta dimensão, e conseguir organizar de forma tão competente, facto reconhecido e sublinhado quer pelas comitivas das equipas participantes, quer pela própria Federação Portuguesa de Voleibol, enche de orgulho a estrutura organizativa do Frei Gil Voleibol Clube e eleva bem alto o nome do nosso concelho”, revela o Frei Gil Voleibol Clube, que deixa ainda um agradecimento à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, à União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, à Junta de Oliveira do Bairro e ao patrocinador ABTF Betão, “sem o apoio dos quais não seria possível realizar esta importante competição no concelho”.