O. Bairro recebe fase final do Campeonato Nacional de Voleibol Juniores Femininos

A candidatura do Frei Gil Voleibol Clube (FGVC) à organização da Fase Final (Final4) do Campeonato Nacional de Voleibol de Juniores Femininos foi a escolhida pela Federação Portuguesa de Voleibol. Esta competição vai realizar-se nos dias 3 e 4 de julho no pavilhão da Extensão Frei Gil da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, em Bustos.

A equipa de juniores femininos do FGVC vai disputar esta Final4, sendo uma das quatro melhores equipas a nível nacional, sendo certo que lutará para alcançar o Título Nacional “em casa”.

Em competição estarão duas equipas representantes da Zona Norte (sendo uma delas o Frei Gil Voleibol Clube) e duas equipas representantes da Zona Sul. No sábado dia 3, jogar-se-ão as duas meias-finais às 15h e 18h. No domingo, dia 4, disputar-se-ão o 3.º e 4.º lugares, às 15h, e a final às 18h.

As regras relativamente à segurança sanitária serão apertadas com controlo das entradas, limite da lotação do pavilhão a um terço e lugares marcados para o público.

“Trata-se de um evento de cariz nacional, com enorme exposição social, envolvendo centenas de pessoas e que muito nos orgulha a sua organização. É, sem dúvida, uma realização com elevado significado para o universo desportivo do nosso concelho e região”, refere o Frei Gil Voleibol Clube.