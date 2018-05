Após o sucesso do 1.º Open de Pool Português realizado no Outeiro de Baixo em memória do ex-atleta Miguel Ferreira, este ano o Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo realiza, desta sexta a domingo, mais um grande evento com lotação esgotada nas inscrições. Na vertente individual vão estar 64 jogadores a competir pelo título do torneio e 16 equipas de norte a sul do país.

A organização terá equipas de Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Covilhã e Algarve, entre os quais alguns atletas bem conhecidos como João Grilo, Sara Rocha, João Moura, Joaquim Cardoso, Luís Torres, Bruno Fumega, Américo Francisco, entre muitos outros atletas que fizeram questão de estar presentes nesta 2.ª edição do torneio de homenagem a Miguel Ferreira.

Sexta-feira, dia 18, às 20h, o torneio começa com um quadro de 32 atletas a apurar 8 para domingo. Sábado, dia 19, inicia-se o segundo quadro de 32 atletas a apurar os restantes 8 para as finais, e às 16h, terá lugar a prova coletiva que irá apurar 4 equipas. As finais têm início às 11h de domingo. As entradas são gratuitas e o CCR Outeiro de Baixo convida todos os atletas e aficionados a assistir a um Open de Bilhar com referência nacional.