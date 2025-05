Bilhar: Oliveira do Bairro acolheu as etapas finais do Masters Pool PT

Oliveira do Bairro recebeu novamente as duas etapas da final do Circuito Esc Online Masters Pool PT 2024/2025, que conta com a participação dos 16 melhores atletas do ranking nacional durante sete etapas. Esta etapa foi realizada em parceria com a entidade detentora dos direitos da competição, a Federação Portuguesa de Bilhar, e também Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Junta de Freguesia de Oiã e a associação ADAMA – Malhapão.

As provas decorreram nos dias 3 e 4 de maio, no Espaço Inovação, em Vila Verde, onde foi permitido o acesso ao público (com entradas livres). O evento foi transmitido em direto no canal de Youtube da Federação Portuguesa de Bilhar e terá, entretanto, transmissão televisiva na Bola TV e posteriormente na RTP2 (Desporto 2).

A 6.ª etapa, no dia 3, contou com os 4 atletas líderes do ranking nas meias-finais, confirmando assim o seu favoritismo, culminando na vitória da etapa de João Sousa, do Boavista FC, que assim consolidou o 1.º lugar do ranking, a 200 pontos do seu colega de equipa, Bruno Sousa.

A 7.ª e última etapa decorreu no dia 4 e teve como vencedor Bruno Sousa, do Boavista FC. Apesar de ter eliminado nas meias-finais o líder do ranking, João Sousa, o mesmo só perdeu 100 pontos para o número 2 do ranking.

Desta forma, João Sousa, do Boavista FC, foi consagrado o Campeão do Circuito Esc Online Masters Pool PT. Bruno Sousa, do Boavista FC e André Soares, da Casa do Benfica de Penacova, fecharam o respetivo pódio do circuito.

As cerimónias de entrega de prémios, da 6.ª e 7.ª etapas, contaram com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, vereadora do Desporto, Susana Martins, presidente da Junta de Freguesia de Oiã, Bruno Seabra, Luís Neves, da ADAMA, e, da Federação Portuguesa de Bilhar, Óscar Pereira, Ricardo Salgado, Jorge Almeida, Pedro Pereira e Carlos Jegundo.

Esta prova tem o apoio da ESC Online e Bilhares Carrinho.