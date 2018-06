O ator Ruy de Carvalho esteve no sábado, 19 de maio, na Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, onde partilhou a sua vida, as suas histórias, a sua forma de estar e de se relacionar com os outros… e até uma receita culinária.

Aquele que é considerado como um dos maiores atores portugueses de todos os tempos foi o convidado da segunda edição das “Conversas da Rádio”, iniciativa promovida pelo Município de Oliveira do Bairro com o objetivo de captar novos públicos para a Rede de Museus de Oliveira do Bairro, através da realização periódica de sessões de conversas informais com algumas das figuras mais importantes da rádio nacional e local, oferecendo ao público algumas das mais marcantes memórias coletivas ligadas à rádio, contadas pela voz dos principais intervenientes.

Pese embora tenha dedicado grande parte da sua carreira ao Teatro, foi na rádio que Ruy de Carvalho começou e foi esse o mote que deu início à conversa com o jornalista João Paulo Teles, que se alargou ao muito público, mais de uma centena de pessoas, que marcou presença na Radiolândia, espaço bastante elogiado pelo ator.

Numa conversa informal, muito pessoal e marcada pela boa disposição, Ruy de Carvalho partilhou o seu percurso de vida, deixou conselhos e falou sobre tudo, desde o amor e relacionamentos, aos valores que pautaram sempre a sua conduta, quer pessoal quer profissional, deixando com os presentes o seu exemplo, a sua visão do mundo e… uma receita culinária de favas (!).

Ler mais na edição impressa ou digital