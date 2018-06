A Festa da Criança de Oliveira do Bairro começa esta sexta feira, 1 de junho, Dia Mundial da Criança, no Espaço Inovação, com entrada, atividades e atrações totalmente gratuitas.

Do programa de três dias, pensado para proporcionar momentos de alegria e diversão aos mais jovens e suas famílias, destacam-se os espetáculos de Xana Toc Toc, no sábado, pelas 16h, dos “CRASSH Playin’ With – Conservatório de Música da Bairrada”, no mesmo dia às 21h, e o Musical “Alice no País das Maravilhas”, no domingo às 16h.

Durante os três dias, o Espaço Inovação vai transformar-se num megaparque de diversões, com vários espaços temáticos, que incluem o Espaço Jogos Tradicionais, Espaço Gímnico, Espaço Mini-Golf, Espaço Biblioteca Municipal, Espaço Rede de Museus, Discoteca, Circuito de Obstáculos, Percurso de Orientação e equipamentos de diversão. A estes espaços acrescentam-se mais dois palcos (Rosa e Azul), onde se vão realizar inúmeras atividades, como ateliês lúdicos e recreativos, experiências científicas, workshops, peças de teatro, concertos, entre muitas outras atrações.

