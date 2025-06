Daniela Mercury, ProfJam e Diogo Piçarra são as primeiras confirmações no cartaz do AgitÁgueda 2025

Daniela Mercury, que atua a 5 de julho, o primeiro dia do evento, PorfJam, no dia 18 de julho e Diogo Piçarra, no dia 19 de julho, são as primeiras confirmações no cartaz do AgitÁgueda deste ano, que promete ser mais uma edição de sucesso.

O AgitÁgueda – Art Festival está de regresso à cidade de Águeda, de 5 a 27 de julho, para celebrar a sua 18.ª edição.

Daniela Mercury abre a primeira noite de concertos a 5 de julho com a sua energia arrebatadora e alma baiana. Com mais de 30 anos de carreira, a rainha do axé é sinónimo de festa, dança, cor e liberdade — um verdadeiro furacão artístico que leva a cultura brasileira aos quatro cantos do mundo.

No dia 18, é a vez de ProfJam subir ao palco com a sua escrita afiada e estilo inconfundível. Um dos artistas mais premiados do hip hop português, o MC de Telheiras tem construído uma carreira singular, sempre em busca de inovação e profundidade sonora.

No dia seguinte, a 19 de julho, Diogo Piçarra regressa ao AgitÁgueda com a tour “SNTMNTL 2025”. Cantor, compositor e produtor, conquistou o país com a sua voz única, baladas emotivas e colaborações marcantes com artistas nacionais e internacionais.

O AgitÁgueda – Art Festival é uma referência no contexto internacional, que tem conquistado vários prémios, atraindo cada vez mais turistas. Em 2025 são esperadas mais de 250 mil pessoas ao longo de todo o evento.

Quem já o visitou, sabe que Águeda se transforma, durante 23 dias, num palco gigante ao ar livre onde tudo pode acontecer. A cidade volta a surpreender com as ruas mais coloridas do país e com um festival que é muito mais do que música.

É um evento único e autêntico, de entrada livre, pleno de cor, animação, instalações de arte urbana e manifestações artísticas de vários quadrantes, que, envolvendo toda a comunidade local, têm colocado o concelho na rota mundial dos festivais e dos destinos turísticos de excelência, devido à irreverência e criatividade.



Em breve serão anunciadas mais informações sobre o programa musical e outras atividades a decorrerem nestes 23 dias de animação.