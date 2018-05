A Festa da Criança de Oliveira do Bairro regressa este ano entre 1 e 3 de junho, no Espaço Inovação, com um programa preparado para proporcionar momentos de alegria e diversão aos mais jovens e suas famílias, com entrada, atividades e atrações totalmente gratuitas, que incluem um espetáculo de Xana Toc Toc, no dia 2, pelas 16h.

O Espaço Inovação vai transformar-se num megaparque de diversões, com vários espaços temáticos, que incluem o Espaço Jogos Tradicionais, Espaço Gímnico, Espaço Mini-Golf, Espaço Biblioteca Municipal, Espaço Rede de Museus, Discoteca, Circuito de Obstáculos, Percurso de Orientação e equipamentos de diversão. A estes espaços acrescentam-se mais dois palcos (Rosa e Azul), onde se vão realizar inúmeras atividades, como ateliês lúdicos e recreativos, experiências científicas, workshops, peças de teatro, concertos, entre muitas outras atrações.

Com todas as condições para as famílias passarem um dia memorável, o recinto vai contar ainda com uma área de restauração e de tasquinhas exploradas pelas associações locais, para quem quiser almoçar e jantar, a que se juntam os vendedores ambulantes de gelados, algodão doce, ”tripas”, pipocas e outras delícias tão apreciadas pelos mais novos.

Organizada pelo Município de Oliveira do Bairro, a edição deste ano da Festa da Criança apresenta muitas novidades, a começar pela programação.

Lília Ana Águas, vereadora da Educação da Câmara, confirma a “forte aposta neste evento, que queremos potenciar e torná-lo numa marca diferenciadora e polo de atração do concelho”. Para a autarca, “a Festa da Criança vai tornar-se num dos principais eventos anuais a realizarem-se não só no concelho de Oliveira do Bairro mas também em toda a Região Centro, pela quantidade e qualidade das atrações, do próprio espaço, e pela gratuitidade quer da entrada no recinto, quer de todos os espetáculos e atividades que vão decorrer ao longo dos três dias”.

Xana Toc Toc será uma das maiores atrações da iniciativa, marcando presença no dia 2 de junho, sábado, às 16h, para apresentar o seu último trabalho, “Na Selva”.

Ler mais na edição impressa ou digital