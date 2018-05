Cinco pratos confecionados por cinco talentosos chefs é a proposta da III Gala Gastronómica das Estrelas da Bairrada, a realizar-se no Hotel Paraíso, em Oliveira do Bairro, no próximo dia 12 de maio, a partir das 19h.

Bruno Barradas, Luís Vidal, Rui Jesus, Vítor Fontes e Ilda da Maia vão confecionar os pratos desta iniciativa, que vai já na terceira edição e que promete, uma vez mais, fazer as delícias das dezenas de convidados.

Estas Galas Gastronómicas fazem parte de um projeto de enoturismo do Hotel Paraíso, que visa divulgar e promover a riqueza gastronómica da Bairrada, onde também se incluem os vinhos e espumantes da nossa região.

Depois de uma primeira Gala Gastronómica, ainda em 2017 (novembro) e que contou com a presença dos Chefs Fernando Heleno, Nuno Porfírio, Paulo Paiva, António Lagoa e Tito Ferreira, a segunda gala, em fevereiro deste ano, contou com mais 5 Chefs da região, foram eles Vítor Dias, Diogo Pires, Miguel Rodrigues, Luís Gomes e José Marques.

A terceira Gala, no próximo sábado, dia 12 de maio, vai levar ao Hotel Paraíso os Chefs Bruno Barradas, Luís Vidal, Rui Jesus, Vítor Fontes e a Cozinheira e Proprietária do Hotel Paraíso, Ilda da Maia.

Serão servidos vinhos e espumantes ARGAU, Caves Primavera, Quinta dos Abibes, Quinta da Lagoa Velha e Quinta do Álvadeo.

O público-alvo desta Gala Gastronómica, afirma o promotor Gustavo Maya, é tão somente “os amantes, apreciadores e conhecedores da nossa gastronomia na região e no país, clientes curiosos na área do enoturismo, bem como instituições gastronómicas, enólogos, empresários, quadros e profissionais liberais; escolas de hotelaria, escolas profissionais na área, docentes na área da restauração, empresários hoteleiros e restaurantes”.

Até novembro e para além da de maio, estão agendadas mais duas Galas. Depois, dar-se-á continuidade ao projeto, “com outra roupagem, com novos produtos a divulgar na gastronomia e vinhos da Bairrada, sendo um projeto de enoturismo mais abrangente no território e nos produtos a promover”.

Caso deseje mais informações ou caso pretenda inscrever-se, deve fazê-lo através do contacto: 916 621 573.