A final 8 do Campeonato Nacional realizou-se este fim de semana em Esmoriz. O Frei Gil Voleibol Clube (FGVC) ganhou o jogo dos quartos de final contra a Associação Académica de Espinho por 3-1, ganhou o jogo das meias finais diante do Clube de Voleibol de Oeiras por 3-0 e, na final, derrotou o Benfica por 3 – 1.

Os atletas campeões são Tiago Oliveira, Pedro Albuquerque, Diogo Santos, Rafael Santos, Edi Oliveira, João Pedro Silva, Tó Pato, Alexandre Oliveira, João Pato, Tiago Coutinho, Diogo Pereira, Alexandre Alípio e Diogo Lopes. Os treinadores campeões são Danilo Amante, Hélder Lourenço e Carlos Tribuna.

Esta vai ser a terceira vez que muitos destes atletas disputam a Final Nacional pelo FGVC (2015, 2016 e 2018), tendo ganho o título em 2015 e agora esta época. Este é também o 4.º título de Campeão Nacional deste clube bairradino.

Os agradecimentos vão para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, para os patrocinadores LATAP, SMIC e LTP, para todos os pais e apoiantes que foram incansáveis a acompanhar a equipa e para todos os membros da direção do FGVC pela dedicação.

Este foi um ano de rutura e de recomeço depois do FGVC ter perdido o acesso às instalações de treino excelentes a que estava habituado nas épocas anteriores. Com a colaboração de todos foi possível encontrar novas instalações que, embora não sendo ideais, o clube soube explorar da melhor forma para atingir estes resultados. Com o excelente trabalho de preparação de cada treino e de cada jogo, os treinadores Danilo Amante, Helder Gonçalves e Carlos Tribuna conseguiram dar a volta a estas adversidades e orientar a inteligência e a força deste grupo para os objetivos finais.