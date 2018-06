Cerca de meio milhar de pessoas de Oliveira do Bairro caminharam pela causa da luta contra o cancro, naquela que foi uma das 78 caminhadas a ter lugar na Região Centro, em simultâneo, no passado domingo.

A caminhada (de 5 km) em Oliveira do Bairro começou às 10h e durou cerca de uma hora, com partida e chegada junto ao Estádio Municipal. Antes da partida, Vera Durão, coordenadora do projeto “Dou Mais Tempo à Vida”, que desde o dia 22 de abril está a decorrer em Oliveira do Bairro, agradeceu a participação massiva e o trabalho das equipas e entregou ao presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, a medalha dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Já em jeito de balanço, Vera Durão afirmou ao JB que “a adesão em Oliveira do Bairro superou todas as expectativas, com cerca de 500 inscrições aproximadamente”, mostrando-se também plenamente satisfeita pela participação e apoio de entidades municipais, como o executivo camarário, presidente da Junta de Oliveira do Bairro, GNR e Bombeiros.

Ler mais na edição impressa ou digital