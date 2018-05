Paulo Figueiredo é candidato à Comissão Política de Secção (CPS) do PPD/PSD de Oliveira do Bairro. Vai, assim, disputar a liderança com Laura Pires, que já anunciou oficialmente a sua candidatura, no passado dia 10 de maio.

Paulo Figueiredo volta a candidatar-se à presidência do PSD concelhio, em resposta “aos apelos” que recebeu de “um grande número de militantes”. Não avançando nomes, afirma ter aceite porque o acompanham, neste desafio, “pessoas com valor e cuja única ambição é construir uma sociedade mais justa e solidária”. Na sua decisão, teve igualmente peso, a Juventude Social Democrata, “pela capacidade política que demonstram e pelo desafio de motivar e envolver jovens de grande valor nas atividades e decisões políticas”.

O candidato acredita que “a construção deste projeto não se pode resumir à visão de alguns e só fará sentido com a participação e o envolvimento de todos”. Por isso, a sua candidatura pretende “construir um partido inovador para um tempo novo, envolvendo a sociedade civil em contextos partidários para aproximar o cidadão da política”.

