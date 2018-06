Depois de época e meia à frente da União Desportiva de Bustos e de um período sabático para meditar sobre o seu futuro como treinador, Amorim Nunes, sabe o JB de fonte segura, vai treinar a equipa sénior do Oliveira do Bairro Sport Clube na próxima temporada, substituindo no cargo Tó Miguel que, por razões pessoais e profissionais, deixou os Falcões. Amorim Nunes, que fez praticamente toda a carreira como jogador no OBSC, já treinou os juniores e também os seniores, na época 2008/2009.

Trata-se, assim, de um regresso a uma casa que conhece bem, e que terá a difícil missão, em conjunto com todo o grupo de trabalho, de lutar pela manutenção no Campeonato Safina da Associação de Futebol de Aveiro. Sabe também o JB que Hernâni, aos 38 anos, pendurou as chuteiras no clube que o viu nascer para o futebol para ser o treinador adjunto de Amorim Nunes. Relativamente ao plantel, há vários jogadores que ajudaram a conquistar o título de campeão distrital da 1.ª Divisão irão deixar o OBSC. De regresso podem estar Bem-Haja e João Rui.